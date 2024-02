Wer hätte gedacht, dass du mir so wehtun kannst,

so wie du es getan hast,

voller Absicht und so entschlossen.



Und seitdem du weg bist,

kaue ich meine Nägel,

tagelang, stundenlang...

Und stelle meine Fragen in Frage,

wieder und wieder...



Also sag mir jetzt, sag mir:

Warum bist du so weit weg?

Während ich dir noch so nah bin



Du weißt nicht einmal, was "Es tut mir leid" bedeutet,

Du hast gesagt, dass du mich bis zu deinem Tode lieben würdest.

Und so weit ich weiß, bist du immer noch am Leben.

Du weißt nicht einmal, was "Es tut mir leid" bedeutet,

Ich glaube langsam, es sollte gesetzlich verboten werden,

das Herz einer Frau zu täuschen.



Ich hab so sehr versucht,

dir gegenüber aufmerksam zu sein,

hab dich immer unterstützt, war immer geduldig.

Was hab ich denn falsch gemacht?

Ich frag mich tagelang, stundenlang:

Gehörst du hierher oder nicht?



Trotzdem, trotzdem...

Ich wünsche euch beiden alles Gute

Hoffe, ihr versteht euch.



Offenes Herz, offenes Herz

Es sollte gesetzlich verboten werden,

das Herz einer Frau zu täuschen.