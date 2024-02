per E-Mail teilen

Ich werde dich niemals anlügen,

und deshalb sag ich dir ganz offen:

Der Typ ist einfach nicht der Richtige für dich!

Du kannst mir ruhig sagen, dass ich raus bin,

aber – ich seh's doch deinem Gesicht an...

Angeblich ist er der einzig Wahre für dich –

aber warum hast du dann so viele Zweifel,

und willst ständig Schluss machen?

Ich weiß, dass ich dich besser behandle als er.

Ein Mädchen wie du verdient einen echten Gentleman,

also warum verschwenden wir jetzt noch unsere Zeit,

mit diesen Heimlichkeiten?

Du solltest mit MIR zusammen sein,

denn ich behandle dich besser als er.

Für dich würde ich die Zeit anhalten,

und zwar genau in der Sekunde, in der du mir sagst,

dass du mich auch willst.

Ich will dir einfach die Liebe geben, nach der du dich sehnst.

Baby, einfach mit dir aufzuwachen,

das ist das einzige, was ich brauche –

und alles könnte so anders sein.

Bitte sag mir was du tun willst,

gib mir ein Zeichen.

Nimm meine Hand und es wird uns gutgehen.

Ich lass dich nicht im Stich - versprochen.

Hab Vertrauen,

dass du das nicht allein durchstehen musst.

Ich werde dich nie im Stich lassen - versprochen!