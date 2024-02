Hat sich ’nen Typ untergehakt.

Mampft auf diesem Kaugummi rum,

macht eine Blase nach der anderen.

Macht mich damit rasend.



Vielleicht bin ich deshalb so angetan von dir.

Weil du nicht mir gehören willst.

Kann man das als Mann ertragen, du verzogenes Stück??

Hat sich die Welt so verändert?





Schwarzer Lidschatten, knallrote Lippen,

stellt sich rotzfrech vor mich hin.

Und grinst mich unverschämt an.



Haben wir das so von unseren Vätern gelernt?

Wir haben uns vor allen blamiert.

Neue Bräuche sind ins alte Dorf gekommen.

Freunde, wir sind aufgeschmissen.





Du bist mir ein Stück:

Knackst den härtesten Mann.

Bist so schön, dass sogar die Schlangen aus ihren Löchern kriechen.

Du bist mein großes Unglück.

Wenn ich dich zu fassen kriege, dann…(Kuss, Kuss)



Ich suche Schutz bei dir, Babe

Ich liege in deinem Schoß, Babe

Ich verbrenne an deinem Feuer, Babe,

Erbarmen!