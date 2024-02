Wo zum Teufel hast du dieses Lächeln her?

So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen.

Plötzlich bin ich das Trübsal blasende Mauerblümchen!

Dabei dachte ich, alles schon erlebt zu haben,

aber ehrlich gesagt, irgendetwas hat sich verändert.

Was hast du nur mit mir angestellt?



Es hätte jeden treffen können, euch beide inklusive!

Aber ich war plötzlich der Depp und hatte den schwarzen Peter.

Doch ich werd ihn jemand andrehen.



Teufel noch mal!

Wie hast du es geschafft, so klug zu werden?

Du hast alles versucht, es zu verstecken,

aber ich bin dir auf die Schliche gekommen.



Kannst du dich noch an den Tag erinnern,

als wir uns geküsst haben?

Alles geriet außer Kontrolle und Nebel hüllte uns ein.



Ich legte dir meine Welt zu Füßen,

nur damit du sie zerstören konntest.

Wieder einen Dummen gefunden,

wieder ein Herz gebrochen!



Nichts dazu gelernt.

Versuch mal, einen Aal mit der bloßen Hand zu fangen!

Sinnlos, doch blind wie ich bin, versuch ich’s immer wieder.