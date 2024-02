Ich hatte geträumt, wir wären weg.

Hätten dieser Stadt für einen Tag den Rücken gekehrt

und säßen im Flieger, gen Süden:

Spanien oder so.

Und ich dachte, du magst mich.

Doch in Wirklichkeit bist du garnicht so scharf darauf,

mir irgendwas zu zeigen.



Hey, zeig ein bisschen Gefühl,

so taff bist du doch gar nicht!

Bring meine kleine Welt zum Rotieren.

Irgendwann wirst du kapieren,

ich möchte, dass du meine Welt bist!



Was wirst du mit all dem Kram machen,

den du angehäufst hast,

der nur Platz und Raum wegnimmt?

Du hast mich missverstanden.

Ich wollte nur ein kleines Zeichen, dass du mich magst!



Vielleicht ist das alles ein bisschen zuviel für dich.

Wie konnte es nur passieren,

dass wir alles gegen die Wand gefahren haben?

Entweder bin ich dir zu wenig,

oder du zu viel für mich.



Nun mach schon!

Zeig mir, dass Du garnicht so taff bist!