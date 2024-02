Mein Gott, es waren doch nur deine Launen!

Ja – wir hatten nur Sex.

Aber Sex ist eine Einstellung. Ein Standpunkt, eine Lebenshaltung.

Sowas wie Kunst!



Mag sein, dass ich das kapiert habe.

Und jetzt dastehe und –

verzeih, wenn ich nicht locker lasse,

wenn ich lästig bin, aber

ich lieb dich ich lieb dich ich lieb dich.

Da isses wieder.

OK, ist alt aber:

Ich liebe dich!



Entschuldige:

Ich liebe dich.

Auch wenn wir uns grade mal seit zwei Monaten oder so kennen.

Und entschuldige, dass ich jetzt nicht grade ganz zärtlich und leise bin.

Aber wenn ich das nicht rausschreie, dann sterbe ich!

Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: ich liebe dich.

Ja: ich lache Hahaha.

Ich werd verlegen, ich werd rot,

ich glotz dich an, ich zittere –

weil ich mir dich neben mir vorstelle.

Und langsam merke ich, dass ich nur dir gehören will.

Nur dir gehöre.

Mein Gott, ich hör mich an, wie der letzte Depp.



Hallo, wie geht’s dir –

Blöde Frage.

Ich liebe dich, das macht mich berechenbar.

Ich rede wenig. Wundern sich schon alle drüber.

Ich fahre langsam!

Liegt wohl am Wetter.

Oder am Wind.

Oder an dem Feuer da drin.

An dir.