Deutsche Übersetzung von Michel Teló: „Ai Se Eu Te Pego“

So bringst du mich um!

Oh, wenn ich dich kriege

Oh, oh, wenn ich dich kriege

Du Köstliche, du Köstliche

So bringst du mich um

Oh, wenn ich dich kriege

Oh, oh, wenn ich dich kriege

Samstag in der Disco

Fingen die Jungs an zu tanzen

Und das schönste Mädchen ging vorbei

Ich habe Mut gefasst und sprach sie an

Meine Güte, meine Güte

So bringst du mich um!

Oh, wenn ich dich kriege

Oh, oh, wenn ich dich kriege

Du Köstliche, du Köstliche

So bringst du mich um

Oh, wenn ich dich kriege

Oh, oh, wenn ich dich kriege

Lyrics: Michel Teló „Ai Se Eu Te Pego“ im Portugiesischen Original

Nossa, nossa

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai se eu te pego

Delícia, delícia

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai, se eu te pego

Sábado na balada

A galera começou a dançar

E passou a menina mais linda

Tomei coragem e comecei a falar

Nossa, nossa

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai se eu te pego

Delícia, delicia

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai, se eu te pego

Sábado na balada

A galera começou a dançar

E passou a menina mais linda

Tomei coragem e comecei a falar

Nossa, nossa

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai se eu te pego

Delícia, delicia

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai, se eu te pego

Nossa, nossa

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai se eu te pego

Delícia, delicia

Assim você me mata

Ai, se eu te pego

Ai, ai, se eu te pego hein