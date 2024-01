Es war der Tag, an dem ich dachte, es sei mein letzter.

Ich schloss die Augen und glaubte, ich sei allein auf dieser Welt.

Ich schwor mir, nicht aufzugeben!



Plötzlich vollzog mein Leben eine totale Kehrtwende.

Es war wie ein Neuanfang!

Aus dem Nichts warst du aufgetaucht

und zeigtest mir eine völlig unbekannte Seite des Lebens.



Keine Chance, gegen diese Gefühle anzukämpfen.

Deine Energie durchflutete meinen Körper

und ich fühlte ich mich wie neugeboren.

Ist dies alles wirklich real?



Bisher bestand mein Leben lediglich aus zwei Dingen: Familie und Freunde.

Eine kleine graue Maus. Kein Draufgängertyp!

Wie in einem Eispanzer fest eingeschlossen,

vegetierte ich ohne Gefühl dahin.

Meine Welt versunken in einem trüben Dunst.

Doch tief in mir verborgen spürte ich die vage Hoffnung,

dass irgendwann Sonnenlicht diese Trostlosigkeit durchbrechen wird.



Das war der Tag, an dem du, wie aus dem Nichts,

in mein Leben geplatzt bist.