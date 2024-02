Verzeih.

Ich weiß, dass ich das nicht ungeschehen machen kann.

Aber ich bitte dich:

Verzeih mir.

Gib mir ein Lachen, und ich geb dir die Rose da.

Frieden, bitte.



In ein paar Tagen ist Weihnachten.

Und die Freude drückt mir auf’s Herz.

Ich weiß, wo ich was falsch gemacht habe,

ich erinnere mich genau.

Freunde hab ich immer zu viele gehabt,

Ausreden auch. Nur: Gute waren immer wenige dabei.

Und ansonsten nur Wünsche und Träume

Und Irrwege und Chaos.



Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich wohl fühle bei dir, dann langt das nicht.

Und wenn ich sagen würde, dass ich es nicht aushalte mit dir,

dann ist das ein Witz. Aber kein guter!

Was ich will, ist eine Mischung aus Waffenstillstand und Neuanfang.

Und weil jetzt Weihnachten ist, glaub ich, dass das eine gute Gelegenheit ist.

Um dir zu sagen, wie wichtig du bist für mich, wie besonders.

Trotz aller Widersprüche und Schwierigkeiten in dir.

Ich sehn mich einfach nach dir. Oder versuche es zumindest.



Winter an sich ist ja nicht schlimm.

Winter ohne dich ist furchtbar.

Ich ohne dich – unvorstellbar.

Und dann die ganzen Bälle:

Ohne dich tanz ich nicht.





Kann bitte irgendjemand endlich mal diese Mauern niederreißen?

Weil ich das ja ganz offenbar nicht schaffe.



Gut.

Dann wart ich halt bis Neujahr.

Und dann frag ich dich noch mal:

Verzeih bitte...