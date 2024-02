Mein Gott, ich hoff’ nur, dass ich mich nicht in dich verliebe.

Weil mir verlieben noch nie gut getan hat.

Die Musik spielt, und spielst mit mir,

lässt mich durch deine Augen direkt in dein Herz schauen.

Mein Bier ist alle, und jetzt rufst du mich auch noch.

Nein, ich verlieb mich nicht.



Die Bar ist gesteckt voll, überall stehn sie rum,

und ich frag’ mich, ob ich dir vielleicht ’nen Platz anbieten sollte.

Weil: wenn du dich mit dem alten Depp hier hinsetzen würdest,

mir mein Stirnrunzeln wegnehmen würdest,

du würdest mich rumkriegen,

noch bevor der Abend zu Ende ist.



Und die Nacht macht komische Sachen mit Männern.

Verstehst du nicht,

wenn man sich auf einmal geil wie’n Straßenkater fühlt.

Ich hab dich grade angeschaut,

gesehn, wie du dir ’ne Fluppe angemacht hast.

Wollte, ich hätt’ den Mut, dir eine abzuschnorren.

Aber wie sieht das aus, wir sind uns noch nie begegnet.

Ich darf mich nicht verlieben in dich.

Und seh, dass genauso einsam bist wie ich,

und gern bisschen Gesellschaft hättest, weil’s spät ist.

Und ich dreh mich um, schau dich an, du schaust mich an,

der Typ, mit dem du gekommen warst, ist weg.

Und der Stuhl da neben dir ist frei.

Und jetzt hoff ich, dass du dich nicht in mich verliebst.



Sperrstunde.

Die Musik hört auf,

Dreh mich um, weil ich dich noch mal ansehen will,

aber du bist weg. Such das ganze Lokal ab nach deinem Gesicht.

Letzte Bestellung.

Ich nehm noch ’n Stout.

Mach ’ne Runde draus.

Ich glaub, dass ich mich grade verliebt hab’.