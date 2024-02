Sie heißt Noelle,

und ich träum dauernd,

dass sie mich anruft,

und ich muss weg,

weil in einer halben Stunde der Sportunterricht losgeht,

und sie steht da in ihren Turnschuhen

und mit ihren Kniestrümpfen,

und sie hat keine Ahnung, wer ich bin,

und sie schert sich auch nen Dreck drum,

weil ihr Freund mit ner Knarre in die Schule kommt

und mir den Arsch aufreißen würde,

wenn er das alles wüsste,

und er wohnt bei mir im Block,

und er hat einen Wagen und ich geh zu Fuß,

und er kennt mich nicht,

und er schert sich auch nicht drum, dass er mich nicht kennt.

Weil ich nur ein Drecksack bin und noch nicht mal volljährig.

Und ich fühl mich, wie weiß nicht was, und es ist Prom Night,

und ich bin allein da, und auf einmal kommt sie zu mir rüber,

und das kann alles nicht wahr sein,

und woher kennt sie mich auf einmal,

und warum sieht sie mich überhaupt?

Und:

He, ich hab zwei Karten für Iron Maiden am Freitag

und sag bitte ja und nicht vielleicht

und weißt du eigentlich, was dir entgeht?