Konzerte kommen langsam wieder zurück! Lange mussten sie pausieren, umso mehr genießen wir jedes Einzelne davon. Wir freuen uns genauso sehr wie ihr und haben deshalb das volle SWR3-Konzert mit Stefanie Heinzmann hier im Livestream!

Stefanie Heinzmann im exklusiven Konzert

Am Sonntag, den 22.08., ist es endlich wieder so weit: Um 20:00 Uhr beginnt das erste große SWR3-Konzert mit Stefanie Heinzmann nach der langen Pause! Auch wenn die Auflagen zur Pandemiebekämpfung noch nicht vollständig aufgehoben werden können, bringt das Konzert ein kleines Stück Normalität zurück in einen Alltag, der bei den meisten von Home-Office, Home-Schooling, fehlenden Veranstaltungen oder abgesagten Reisen geprägt war.

Deshalb wollen wir am liebsten allen Menschen die Möglichkeit geben, Teil dieses Konzerts zu sein und werden das volle Konzert (inklusive der ein oder anderen Zugabe) hier in einem exklusiven Livestream zu Verfügung stellen!

Das Konzert findet zugunsten der Kinderhilfsaktion Herzenssache statt.

Stefanie Heinzmann und SWR3

Stefanie Heinzmann wurde in der Schweiz geboren und 2008 durch einen Casting-Wettbewerb von Stefan Raab bekannt. Danach hat sie eine steile Karriere hingelegt! Nach ihrem vierten Album war deshalb erstmal eine Auszeit geplant. 2019 war sie dann aber mit ihrem fünften Album „All We Need Is Love“ zurück.

Bei SWR3 ist Stefanie Heinzmann ein immer wieder gern gesehener Gast; das zeigen auch die vielen gemeinsamen Projekte. Von ihrer eigenen Playlist im Radio über eine Tür bei unserem Adventskalender 2020 bis hin zu Unplugged-Sessions bei uns im Studio:

Die SWR3-Community schätzt besonders ihre herzliche, lockere Art. Und das so sehr, dass sich viele ihr ansteckendes Lachen als Klingelton gewünscht haben.

Das ganze SWR Sommerfest virtuell zuhause

Wer mehr vom SWR Sommerfest sehen möchte, aber nicht vor Ort nach Stuttgart kann, ist mit unserem virtuellen Rundgang bestens beraten. Dort können alle Beiträge und Medieninhalte des SWR Sommerfests interaktiv erlebt werden; ein bisschen Konzert-Feeling für den Bildschirm!