Internationaler Tag der Muttersprache – Was kann ich nur in meiner Muttersprache?Mehrsprachigkeit - das ist heutzutage in Deutschland gang und gebe. Allerdings ist ja jeder Kopf bekanntlich eine eigene Welt und dementsprechend geht auch jeder unterschiedlich mit den Sprachen um. Deswegen wollten wir von Migranten, die neben ihrer Muttersprache auch die deutsche Sprache beherrschen, wissen, ob es vielleicht etwas gibt, was sie nur in ihrer Muttersprache tun. Und das waren die Antworten - eine Um…