Für Anna Adamyan (ehemalige GNTM-Kandidatin, Model, Autorin und Content Creator) ging mit der Geburt ihres Sohnes Levi ein Traum in Erfüllung: Anna leidet an Endometriose und musste mehrere Jahre lang kämpfen, um nach elf künstlichen Befruchtungen endlich schwanger zu werden.

Ihren schwierigen Weg teilt sie in den sozialen Netzwerken – in dem Wissen, dass viele andere Frauen Ähnliches durchmachen.

Auf den Fotos und Videos wirkt sie überglücklich und sorgenfrei, doch hinter den Kulissen sah es – insbesondere in den ersten Monaten nach Levis Geburt – oft ganz anders aus.

Wie herausfordernd diese Zeit war und warum gerade Social Media den Druck auf junge Mütter zusätzlich erhöht, erzählt sie offen, ehrlich und authentisch.

Außerdem gewährt sie Einblicke hinter die Kulissen der Modebranche, in der sie wenig Verständnis für ihre Erkrankung und die damit verbundenen Schmerzen erfahren hat.