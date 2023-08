Dylan – auf der Livebühne am Freitag um 22.15 Uhr. Mit Ed Sheeran in Wembley und auf Stadion-Tour in den USA – was soll da bitte noch kommen? Dieses Jahr holen wir Dylan zum SWR3 New Pop Festival, eine 23 Jahre alte britische Sängerin und Songwriterin. 2022 hat sie ihr Debütalbum mit Songs wie „Nothing Lasts Forever“ veröffentlicht. Ganz neu ist ihre Single „Liar Liar“ gemeinsam mit Sänger Dan von Bastille (die 2013 beim New Pop gespielt haben) gemacht. Und auch mit Tate McRae hat Dylan schon gespielt und war auf eigener ausverkaufter Headline-Tour – sie ist also schon so richtig im großen Popbusiness angekommen und hat schon viele treue Fans gewonnen. Über sich selbst sagt Dylan: „Es ist schwer, mich von der Bühne zu zerren.“