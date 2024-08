Joya Marleen (Donnerstag, 21:30 Uhr). In ihrer Heimat Schweiz ist Joya Marleen bereits seit einigen Jahren erfolgreich. Sie räumte schon mit 19 ihre ersten Musikpreise ab, landete mit Hits wie ihrer Debütsingle „Nightmare“ in den Charts und erreichte mit ihrer Single „Next To You“ Goldstatus. Die Musik der 21-Jährigen klingt super international und so wird auch ihr Name englisch ausgesprochen. Joya ist dabei ihr echter Name und Marleen kommt von Marlene, der Name ihrer Großmutter. Für sie eine so starke Frau und Vorbild, dass Oma jetzt durch den Künstlerinnen-Name Teil ihrer Musikkarriere ist. Und das „Joy“ (deutsch: Freude) aus Joya passt auch zu ihrem Naturell: Sie sprüht vor Glück auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Ihre Solo-Clubtour in der Schweiz war ausverkauft, als Support war sie schon mit Alice Merton und Michael Schulte unterwegs.