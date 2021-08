auf Facebook teilen

Beim SWR3 New Pop Festival ist Christopher nicht nur auf der Bühne durchgestartet. Schon am Vortag war er in New-Pop-City und hat mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler gesprochen. Dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Interview fand nicht im schnöden Radiostudio statt, sondern hoch oben über der Stadt in einem Zeppelin.