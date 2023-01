Biyon ist als Sohn indischer Einwanderer in Deutschland aufgewachsen. Schon früh wurde er in seiner Schulzeit unfair von Lehrern behandelt und fand sich in der Rolle des Sündenbocks der Klasse wieder.

Das führte zu Selbstzweifeln und Wut, machte ihn zum Einzelgänger und endete in Sozialstunden.

Dennoch ging er den von ihm erwarteten Weg über Abitur, Studium und Promotion, um dann am Ende doch noch in eine ganz andere Richtung abzubiegen:

Heute will er als Autor, Podcaster und Redner anderen Menschen helfen zu sich selbst zu finden und achtsam zu leben.

Bob Blume spricht mit Biyon darüber, welche Rolle Bildung in seinem Leben spielt und wie er die Lust am Lernen erst außerhalb der Schule für sich entdeckt hat.

Unsere Empfehlung zum Thema Motivation für den Unterricht:

"Knietzsche und das Lernen" von Planet Schule

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9610