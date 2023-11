Diesmal zu Gast ist Simon Gosejohann. Er ist Comedian, Moderator und Schauspieler. Alle, die in den 2000ern Fernsehen geschaut haben, kennen ihn als Moderator von VIVA2 oder durch Sendungen wie "Comedy Street" oder "Elton vs. Simon".

In seinem neuen Podcast “How to Dad” unterhält sich Simon mit Kindern und versucht herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dabei begegnet ihm auch das Thema Schule immer wieder.

Mit Bob spricht er in dieser Folge von “Die Schule brennt” unter anderem über alternative Schulformen und den Druck durch Schulnoten.

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/loriot-100-mehr-lametta-mit-ariana-baborie/12866833/