Mit 29 mehr als 40 Filme schon gedreht. Als erstes denken wir natürlich an Fack ju Göthe und ihre Chantal.

Aber man tut ihr natürlich auch ein bisschen unrecht, weil sie bereits so viele extrem unterschiedliche Rollen gespielt hat.

In „Kriegerin“ war sie eine Jugendliche, die ins Nazimilieu abrutscht , oder in „4 Könige“ war sie eine Drogensüchtige in der Jugendpsychiatrie. Es gab auch mehrere Preise schon, den letzten gerade erst für „Lieber Thomas“.

Aktuell sehen wir sie in der Netflixserie KLEO, in der sie eine ehemalige Stasi Killerin spielt, die noch in der DDR ins Gefängnis kommt, sie weiß aber nicht warum. Deshalb geht sie auf Rachetour, als die Mauer fällt und mordet sich durch Berlin.

Und sie spricht eine Fee in dem Animationsfilm MEINE CHAOSFEE UND ICH.