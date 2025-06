Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 20.6.2025

In dieser Episode der „Rea Garvey Show“ wird es nicht nur musikalisch, sondern auch richtig unterhaltsam! Katrin Bauerfeind hatte viele Karriereziele: Ursprünglich wollte sie Feuerwehrfrau, Saxophonistin, Pfarrerin oder Schauspielerin werden. Stattdessen erobert sie als Journalistin und Moderatorin die deutsche TV-Welt. Mit ihrem Dialekt sorgt die gebürtige Schwäbin für jede Menge Lacher, während sie mit Rea über schwäbische Sparsamkeit und verrückte Kindheitserinnerungen spricht und ihm ihre streng geheimen Modetipps verrät. Und als wäre das nicht genug, überrascht Rea sie mit „Wind of Change“ – ein Song mit einer ganz besonderen Bedeutung für Katrin. Spontan greift Katrin zum Saxofon und wir sagen mal so: So habt ihr den Song garantiert noch nie gehört.

Freut euch auf exklusive Einblicke, humorvolle Anekdoten und zwei musikalische Highlights, denn Katrin singt mit Rea zwei unplugged Songs, natürlich exklusiv – nur in der ARD Audiothek.

„New Shoes“ – Paolo Nutini

„I Got You Babe“ – Sonny & Cher

Songs in dieser Folge:

„Wind of Change“ – Scorpions

„Red of Roses“ – Bon Jovi

„I'm Like A Bird“ – Nelly Furtado „

Wild World“ – Yusuf/ Cat Stevens

„Goodbye My Lover“ – James Blunt

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://1.ard.de/freiheit-deluxe