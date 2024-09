Nadja Bobyleva ist seit vielen Jahren Schauspielerin, genau wie ihre Mutter. Mit der kam sie als 9jährige von Moskau nach Deutschland.

Sie war in vielen TV Rollen zu sehen. Oder auch im Kino in dem Steven Spielberg Film BRIDGE OF SPIES. Jetzt zu sehen in der Romanverfilmung DER SCHNEEGÄNGER.