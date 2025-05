Reuschs Wochenrückblick

Stefan Verra zählt zu den gefragtesten Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum. Regelmäßig analysiert er Politiker bei öffentlichen Auftritten. Er hat mehrere Bestseller veröffentlicht, in denen er zeigt, wie wir durch Körpersprache überzeugender, humorvoller oder eleganter wirken können – und wo die Grenze zur Peinlichkeit verläuft.

In diesem Podcast klären wir unter anderem: Kann man Lügen üben? Warum sitzen Männer oft breitbeinig – und sind Frauen wirklich besser? Erstaunlich: Die meisten Menschen halten sich selbst für freundlich, werden aber oft ganz anders wahrgenommen. Mit welchem einfachen Test wir unsere eigene Wirkung in wenigen Sekunden einschätzen können, verrät Stefan in dieser Folge.

