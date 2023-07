Thomas de Maizière ist unter anderem ehemaliger Bundesinnenminister, ehemaliger Bundesverteidigungsminister, arbeitet heute als Vorsitzender der deutschen Telekom-Stiftung und ist großer Kritiker und Unterzeichner der Brandbriefe an das Schulsystem.

Nach einer glücklichen Kindheit folgte eine Schulkarriere mit häufigen Schulwechseln. De Maizère hat sich teilweise selbst als Störenfried in Erinnerung.

Bob Blume möchte wissen, was schlechte Lehrer für de Maizière ausgemacht haben und diskutiert über die Frage, ob Allgemeinbildung und allgemeine Fähigkeiten oder Kurzfristigkeiten und ganz konkrete Anwendungen wichtiger sind.

Außerdem geht es um die Strukturen und Abläufe in der Bildungspolitik, die Frage, warum Schulpolitik Ländersache ist und um ganz konkrete Vorschläge für eine Schulreform.

