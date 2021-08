Free Hugs, free F... - Schilder bei Rock am Ring

„Fun-Fucking-Tastic“ oder „Ich will ein Bier von dir“. Am Ring wird in einer Sprache kommuniziert, die alle verstehen: Pappschilder. Hier gibt's schönsten Sprüche 2014.