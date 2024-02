EinsPlus sendet drei Tage lang täglich ab 18 Uhr bis tief in die Nacht live vom Festival-Gelände, zeigt Konzerte, Interviews, Backstage-Reportagen, Talks und vieles mehr. Online gibt es ein Festival-Special mit Live-Streams, Konzert-Mitschnitten und jede Menge Fotos.

SWR3 berichtet während der drei Festivaltage intensiv im Radio. Das „SWR3-Rock-am-Ring-Radio“ ist ab 3. Juni auf 95,7 FM rund um Mendig und via DAB+ und SWR3-App in ganz SWR3-Land zu hören. Das multimediale Live-Programm moderieren SWR3-/EinsPlus-Moderator Fred Peters und DASDING-Moderator Kotta Dürr.

Ein ganz besonderes Highlight gibt es am 6. Juni im Ersten: Ab 23.30 Uhr blickt eine 45-minütige Dokumentation zurück auf 30 Jahre „Rock am Ring“ und direkt danach wird ab 0.15 Uhr das Festival-Konzert der Toten Hosen vom Flugplatz Mendig gezeigt.

Alle Sendetermine:

EinsPlus

Rock am Ring 2015 – LIVE in EinsPlus



05.06. 18.00 – 03.00 Uhr

06.06. 18.00 – 03.00 Uhr

07.06. 18.00 – 01.00 Uhr

Parallel LIVESTREAMS auf SWR3.de und DASDING.de

Rock am Ring 2015 – Highlights

08. – 12.06. Täglich ab 17.00 Uhr

BEATZZ in Concert

Die besten Konzerte von Rock am Ring 2015

08.-14.06. täglich nach Mitternacht

DASDING.tv

Rock am Ring 2015 – Highlights

12.06. // 20.15 Uhr & 23 Uhr

13.06. // 05.30 Uhr // 13.45 Uhr // 19.45 Uhr

15.06. // 05.30 Uhr 16.06. // 13.15 Uhr

SWR Fernsehen

ab 19.06. // jeweils freitagnachts // Zehn Live-Konzerte von Rock am Ring 2015

28.08. Best of Rock am Ring, Teil 1 / 04.55 Uhr

04.09. Best of Rock am Ring, Teil 2 / 04.40 Uhr

Landesart Rheinland-Pfalz

Rock am Ring – Feature // 06.06. // 18.45 Uhr

Landesschau Rheinland-Pfalz

22.05. 18.45 Uhr Hintergrundstück über Mendig im Vorfeld des Festivals

05.06. 18.45 Uhr Beitrag über Ankunft der Camper und Festivalbesucher

08.06. 18.45 Uhr Reportage über Festival und Vergleich zu Nürburgring-Veranstaltungen

Das Erste

30 Jahre Rock am Ring – Dokumentation

06.06. 23.30 Uhr

Rock am Ring 2015 – Die Toten Hosen (90 Minuten)

06.06. 00.15 Uhr