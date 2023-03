Motorradunfall in der Hochhaussiedlung Hasenbergl. Dabei treffen die Kommissare nicht nur auf einen alten Störenfried, auch ein bekannter Fußballer ist als Gast mit dabei.

Profi-Fußballer, die sich als Schauspieler versuchen oder zumindest einen Gastauftritt in einem Film haben, gibt es immer wieder. David Beckham hat es schon gemacht Zinédine Zidane, Christiano Ronaldo und jetzt auch Bayern Spieler Joshua Kimmich. Der spielt im Münchener Tatort „Hackl“ mit. Keinen Fußballer – aber einen Fitnesstrainer. SWR3-Tatort-Checkerin Caro Knape über den Fall, bei dem auch die Kommissare Batic und Leitmayr auf einen alten Bekannten treffen.

Tatort München mit Batic und Leitmayr: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort München Ivo Batic, gespielt von Miroslav Nemec wurde in Zagreb (Kroatien) in den 50er Jahren geboren. Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie, und obwohl er keine Familie hat, ist er ein ausgewachsener Familienmensch. Auch wenn er sich selten aus der Ruhe bringen lässt, teilt er auch mal härter aus, sobald er Ungerechtigkeit verspürt. Als Kommissarteam, das nun seit über 25 Jahren zusammen arbeitet, kommen Leitmayr und er ohne wenig Worte aus. Franz Leitmayr wird von Udo Wachtveitl gespielt. Aufgewachsen ist er als Einzelkind im Münchner Glockenbachviertel. Zu seinem Vater, welcher bereits verstorben ist, pflegte er keinen guten Kontakt. Mit seiner Mutter, welche noch lebt, verbringt er immer die Weihnachtszeit. Dass sein Privatleben unter dem Job leidet, erkennt man an den so oft gescheiterten Beziehungen, die alle nicht lange hielten. Flirten und provozieren tut er aber dennoch gern. Als Kommissar zeichnet ihn sein philosophischer Tiefsinn und sein Gerechtigkeitsempfinden aus. Miroslav Nemec spielt Ivo Batic Ivo Batic beobachtet das Treiben im Bierzelt mit gemischten Gefühlen. BR / Bernd Schuller Miroslav Nemec wird 1954 als Miroslav Strkanec in Zagreb (Kroatien) geboren. Als Scheidungskind seiner leiblichen Eltern wurde er mit zwölf Jahren von seiner Großtante und ihrem Mann adoptiert. Nemec besuchte zu dieser Zeit ein Gymnasium und gründete dort mit 15 Jahren eine Schulband, in welcher er heute noch mitwirkt. 1977 begann er seine Theaterkarriere. Nach und nach widmete er sich immer mehr der Arbeit vor den Fernsehkameras. So kam er dann nach mehreren Auftritten 1991 als Kriminalhauptkommissar zum Tatort München. Udo Wachtveitl spielt Franz Leitmayr Franz Leitmayr versucht seinen Freund und Kollegen Ivo Batic zu erreichen – der vergessen hat, dass er auch bei Kallis Umzug helfen wollte. Bayrischer Rundfunk Udo Wachtveitl wurde 1958 in München geboren. Bereits in jungen Jahren begann seine Sprecherkarriere und noch in den 70er Jahren synchronisierte er Kinderfilme. Nach seinem Philosophiestudium begann er Rechtswissenschaften zu studieren, brach aber nach dem fünften Semester ab. Seit den 1980er-Jahren trat er in Fernsehfilmen und -serien auf. Im Jahr 1991 führte ihn sein Weg zum Tatort nach München als Hauptkommissar Leitmayr.

Tatort München: Bleibende Erinnerungen bei Leitmayr

Johannes Bonifaz Hackl ist ein bekannter Querulant, ein Störenfried, der so viel Wut in sich hat, dass Kommissar Franz Leitmayr eine bleibende Erinnerung an ihn hat. Denn Hackl hat ihm vor vielen Jahren in die Hand gebissen. Jetzt taucht Hackl als Nachbar und Verdächtiger in einem Mord auf. Tatort ist die bekannte und berüchtigte Hochhaussiedlung „Hasenbergl“ in München. Der Motorradfahrer Adam Moser stürzt auf einer graden Strecke. Kein Alkohol, keine Vergiftung, aber Strahlen.

Einem Zeugen ist etwas beim Gassigehen aufgefallen. Laserpunkte.

KDD-Einsatzleiterin Karin Wagner spricht mit einem Augenzeugen, der zur Tatzeit mit seinem Hund Gassi gehen war und dabei Laserpunkte auf der Straße gesehen hat. ard-foto s2-intern/extern BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Zunächst konzentrieren sich die Ermittler auf das nächste Umfeld des Toten und befragen Trainer Kenny in dem Fitnessstudio, in dem Adam und sein Bruder trainiert haben. ard-foto s2-intern/extern BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Nachdem Hackl Ivo Batic Fischinnereien an den Kopf geworfen hat, kann Franz Leitmayr seinen Kollegen kaum davon abhalten, auf Hackl loszugehen. ard-foto s2-intern/extern BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Kalli Hammermann bei der Rekonstruktion des tödlichen Unfalls. ard-foto s2-intern/extern BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Hackl wird von zwei Polizisten abgeführt, die ungewöhnliche Schutzmaßnahmen ergriffen haben. ard-foto s2-intern/extern BR / Tellux Film GmbH / Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen

Neid zwischen Hochhäusern

Der Tote ist mit einem giftgrünen Laserpointer geblendet worden. Er lebte zwar auch im sozialen Brennpunkt Hasenbergl. Allerdings nicht in einer der Hochhauswohnungen, sondern in einem Bungalow dazwischen – mit Garten. Neid ist da vorprogrammiert. Hackl hatte ihm mal gedroht, das Genick zu brechen und bei ihm wird ein Laserschutz gefunden. Hackl gerät in Verdacht, den Laserpointer benutzt zu haben.

Durch die Figur Hackl wird der Tatort auch zu einem kleinen Lexikon für bayrische Schimpfwörter.

Schleichts eich! Weg mit deine Saugriffe von meinem Zeig!....

Unerwartet und spannend

Der Münchener Tatort Hackl ist oft mehr Drama als Krimi. Es geht um Wut, Einsamkeit und Missgunst in der trüben Hochhaussiedlung und das bewusste Spiel mit Vorurteilen. In den 90 Minuten passieren immer wieder völlig unerwartete Dinge zum Beispiel als Hackl die Kommissare zur Begrüßung mit Fisch-Gedärmen bewirft oder als Fußballer Joshua Kimmich als Fitnesstrainer auftaucht. Das macht den Tatort spannend bis zum Schluss. 4 von 5 Elchen.