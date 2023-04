Kommissar aus dem Tatort Dortmund

WDR/Thomas Kost

Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, wurde Mitte der 1960er-Jahre geboren und ist in Dortmund aufgewachsen. Vom Schicksal geprägt, versucht er mit Antidepressiva den Tod seiner Frau und seiner Tochter zu verdrängen. Seine Arbeit als Kommissar ist für ihn deshalb eine Art Therapie, um sich von all den Ereignissen abzulenken, die ihm widerfahren sind. Seine besondere Gabe, sich bei den Ermittlungen in den Täter hineinzuversetzen, macht ihn zu einem ausgezeichneten Fahnder. Martina Bönisch, seine ehemalige Kollegin, wurde erschossen. Nun ermittelt Faber allein.

Jörg Hartmann spielt Peter Faber

Jörg Hartmann, geboren 1969 in Hagen, spielte nach seiner Ausbildung zum Schauspieler mehrere Jahre auf Theaterbühnen in verschiedenen Rollen mit. Nach mehreren Auftritten vor der Fernsehkamera kam er dann zum Tatortteam nach Dortmund und fungiert dort als Chefermittler.