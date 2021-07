„So sehe ich also aus, wenn ich tot bin“

auf Facebook teilen

Doppelgänger-Morde in Münster! Wer aussieht wie Boerne oder Thiel, schwebt in Lebensgefahr. Optische Zwillinge der Staatsanwältin und der Assistentin Alberich hat es schon erwischt. Wer will sich da am Team aus Münster rächen?