Wolfgang Stauch ist Drehbuchautor. Er schreibt Bücher unter anderem für den Sonntagabend-Krimi in der ARD, also für den Polizeiruf und für den Tatort. Für das Duo aus Münster hat er schon geschrieben, für den Bodensee oder den Stutgarter Tatort. Aber was macht ein Drehbuchschreiber überhaupt? Dialoge mundgerecht für die Schauspieler umschreiben? Bücher, die es schon gibt in eine Form bringen, damit die Fernsehleute wissen, was sie drehen müssen? Die Vermutungen hört der Berliner oft. SWR3 Reporterin Brigitte Egelhaaf über Wolfang Stauch und seinen Job als Tatort-Drehbuchautor.