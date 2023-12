per E-Mail teilen

Du möchtest weniger Fleisch essen, aber nicht auf den Genuss verzichten? Dann hat Starkoch Alexander Herrmann genau das Richtige für dich! Einen leckeren Veggie-Burger-Patty, der vielfältig einsetzbar ist.

Egal ob zum Salat oder als Patty auf einem Burger – mit diesem Pflanzentaler aus Blumenkohl machst du dich und deine Gäste glücklich.

Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Alexander Herrmann

Du brauchst dazu:

1/2 Kopf Blumenkohl

40 g Zwiebelwürfel

115 ml Milch

100 g Weißbrot vom Vortag

50 g Cashewkerne

1-2 Eier

3-4 EL Semmelbrösel

1/2 TL Raz el Hanout

1 Prise Chili

Abrieb einer Orange

Abrieb einer Limette

Pflanzenöl

Salz zum Abschmecken

Die Cashewkerne in einer kleinen Auflaufform im vorgeheizten Backofen bei 160 °C Umluft ca. 10-12 Minuten hellbraun rösten und anschließend grob zerstoßen. Du kannst auch bereits geröstete Cashewkerne kaufen.

Das Weißbrot von der Rinde befreien, in Würfel schneiden und in eine große Schüssel füllen. Die Zwiebelwürfel in einer kleinen Pfanne mit wenig Pflanzenöl anschwitzen, mit der Milch ablöschen, aufkochen, über die Brotwürfel gießen und vorsichtig vermengen.

Den Blumenkohl putzen und grobe Blumenkohlröschen herausschneiden. Diese im Mixer mit einer Prise Salz mixen. Anschließend auf zwei Chargen verteilt direkt in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten und zur Weißbrot-Masse in die Schüssel geben.

Die Mischung gut vermengen, kurz abkühlen lassen, Eier unterrühren, mit Salz, Raz el Hanout, Chili sowie Orangen- und Limettenabrieb abschmecken, die Cashewkerne unterheben und Patties daraus formen. Wenn die Masse etwas zu weich sein sollte um daraus Patties zu formen, noch ein paar Semmelbrösel untermengen.

In einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze ringsum hellbraun braten, herausnehmen, kurz abtropfen lassen. Alternativ können die Patties auch im Backofen oder auch auf dem Grill ausgebacken werden.

Patty in einem Burger

Wenn du den leckeren Patty jetzt in einem Burger essen willst, brauchst du einfach nur noch Burger-Buns, bestreichst die mit deiner Lieblingssoße, belegst ihn wahlweise mit Salat, Tomaten, Zwiebeln oder Gurken und fertig ist er!

Stiftung Warentest hat Veggie-Burger getestet

Im April hat die Stiftung Warentest 18 Veggie-Patties getestet, die aus Soja, Weizen, Jackfruit und Co. hergestellt werden. Viele haben überzeugt bei Geschmack und Inhaltsstoffen. Allerdings wurden auch Rezepturen mit umstrittenen Inhaltsstoffen wie Mineralöl entdeckt. Dann doch lieber selbst die Zeit in der Küche verbringen und wissen, was drin ist.