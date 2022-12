Die Schule ist erst ein paar Wochen alt und schon passt den Eltern was nicht. Monja und Anneta diskutieren in dieser Folge über „die Eltern“ die jeder aus den WhatsApp-Gruppen kennt. Wissen alles besser, nichts passt und überhaupt müsste man sich doch auch mal in den Unterricht mit reinsetzen dürfen. Monja erzählt, wie die Forderung von Eltern in der Klasse ihres Sohnes zum Schluss ausgegangen ist – und wenn noch jemand jemanden kennt, der alte Münzen nicht mehr braucht. Annetas Sohn ist dankbarer Abnehmer. Auch in dieser Folge: Wie eine Wohnungsauflösung durch eine nicht vorhandene Münzsammlung eskalierte...