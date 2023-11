Als Podcasterin, Unternehmerin und Mutter ist Leyla oft mit dem schwierigen Spagat zwischen Mama sein und Unternehmensführung konfrontiert und spricht darüber in ihrem Podcast. Sie hätte sich schon früher die richtigen Vorbilder gewünscht, genauso wie eine passendere Förderung in ihrer Schulzeit. Als Deutsch-Iranerin war ihre Kindheit von vielen Umzügen, Mobbing und zuletzt von einem Heimaufenthalt geprägt, auch, wenn sie schon früh sehr stark gefördert und zu etwas Besonderen erzogen wurde. Leyla’s Jugend ist von vielen vermeidlichen Gegensätzen durchzogen, die sie heute bei ihrem Kind anders machen möchte.

Mit Bob Blume spricht sie über ein zeitgemäßes Selbstverständnis von Müttern, dass Förderung nur in Maßen gut ist und wie sie an einem deutsch-französischen Elite-Gymnasium rebellierte.