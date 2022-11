Tamara Röske, Model mit Down-Syndrom

Sie hat schon für Hugo Boss, Victoria Beckham und Adidas gemodelt. Außerdem ergatterte sie eine Hauptrolle im Traumschiff und hat neben Elyas M'Barek in Fack ju Göhte 3 mitgespielt. Tamara Röske ist Model. Model mit Down-Syndrom.

In dieser Branche sind sie leider noch immer die Ausnahme: Menschen mit Down-Syndrom, curvy Models oder auch Transgender. Doch Tamara hat sich den Traum vom Modeln und Schauspielern erfüllt. Eine junge Frau, die von sich selbst sagt: „I ch mach einfach mein Ding .“

„Mein größter Traum ist es, bei Heidi Klum mitzumachen“

Im Alter von elf Jahren hat Tamara angefangen zu modeln. Schon auf Kinderbildern setzt sich die inzwischen 26-Jährige gekonnt in Szene. Früh war der Traum da, einmal im Leben in Heidi Klums Show Germanys Next Topmodel (GNTM) mitzumachen. „ Dieser Traum existiert seit 15 Jahren “, berichtet Mama Antje Röske. Tamara erzählt, dass sie Heidi Klum gerne mal persönlich treffen würde. Denn von GNTM hat sie sich viel abgeschaut: Wie man richtig post, wie man in die Kamera guckt und was gerade so angesagt ist. Unbedingt will Tamara mal zu einem Casting von Heidi Klum gehen. Das sei ihr größter Traum. Ihre Mutter Antje Röske sieht das Ganze etwas skeptisch: „ Ich weiß ja nicht, ob Tamara in dieser Show so gut aufgehoben wäre, wo es ein einziges Hauen und Stechen zwischen den Kandidatinnen gibt. Da hat Tamara nicht die Ellenbogen für und das ist auch gut so .“

Tamara spielt bei „Fack ju Göhte 3“ neben Elyas M'Barek

Entdeckt wurde Tamara von Fotografin Conny Wenk. Gemeinsam mit ihr ging es für ein Kalender-Shooting für zwei Tage nach Paris. Die Bilder wurden bei Instagram und Facebook hochgeladen und dann ging es auch schon los mit den Anfragen. So ergatterte sich Tamara zum Beispiel eine Rolle in Fack ju Göhte 3 neben Elyas M‘Barek.





Tamara Röske und Elyas M'Barek in „Fack ju Göhte 3“ Privat Antje Röske



Von Hugo Boss über Adidas bis Traumschiff

Neben Fack ju Göhte 3 war sie auch im Krimi Die Toten vom Bodensee und im Traumschiff zu sehen. Ganze vier Wochen drehte Tamara auf der MS Deutschland und spielte als Selina eine Hauptrolle neben Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen ist so lieb und lustig. Das hat riesigen Spaß gemacht.

Modeln ist nur ein Nebenjob

Immer mit dabei: Mama Antje. „ Die Dreharbeiten auf dem Traumschiff waren quasi unser Sommerurlaub .“ In ihrem „normalen“ Leben arbeitet Tamara nämlich als Lageristin. Modeln und Schauspielern ist nur ihr „Nebenjob“. Inzwischen haben sich allerdings schon einige namhafte „Nebenjobs“ angesammelt. So modelte die Stuttgarterin zum Beispiel für Hugo Boss, Victoria Beckham und Adidas.

Social Media gehört zum Modeln dazu

Tamara ist stolz auf ihre Bilder und schaut sie sich immer wieder gerne mit ihrer Mutter in ihrer Model-Mappe oder auf Instagram und Facebook an. Gemeinsam suchen sie die Fotos aus, die gepostet werden sollen. Hauptsächlich verantwortlich für die Accounts ist Mama Röske. Sie ist sozusagen die „Ghostwriterin“ von Tamara.

Überwiegend kommen sehr nette und liebe Kommentare. Aber klar, wie immer gibt es auch echt blöde Äußerungen. Je nachdem lösche ich die dann auch.

Tamara freut sich natürlich sehr über positive Rückmeldungen zu ihren Bildern. „ Ich gebe denen dann immer ein Like “, sagt sie. Dass sie manchmal von Leuten angestarrt wird, stört sie nicht.

Die Leute gucken mich an und gucken dann auch wieder weg. Das stört mich nicht.

Models mit Down-Syndrom sind noch was „Besonderes“

Wenn es nach Tamaras Mutter ginge, könnte sich in der Gesellschaft auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. „ Es hat sich in Sachen Diversität in der Modewelt schon viel getan. Aber wir sind noch nicht ganz da angekommen, wo wir sein sollten. Das dauert noch .“ Ihrer Meinung nach wäre es schön, wenn die Leute Tamara angucken und sagen würden: 'Das ist aber ein schönes Kleid'. Punkt. Oft sei es aber leider noch so, dass der zweite Blick sagt: 'Ach guck, die hat ja das Down-Syndrom'. „ Also da muss sich schon noch ein bisschen was tun .“

Zukunftswunsch: mit Matthias Schweighöfer drehen!

Wichtig an alldem ist aber vor allen Dingen: Spaß haben. Und den hat Tamara. Das ist unverkennbar. Nach ihren Zukunftsplänen gefragt sagt die 26-Jährige:

Ich möchte bald ausziehen und mit meiner Freundin in eine WG ziehen. Und ich möchte gerne mal mit Matthias Schweighöfer drehen.

Nicht zu vergessen: Bei Germanys Next Topmodel mitmachen. Wir sind überzeugt: Eins davon klappt bestimmt!