Hella von Sinnen ging aus dieser Folge mit den Worten "Das war die beste Pointe der letzten zwei Jahrzehnte" – worüber sie minutenlang mit Dennis und Benni Wolter gelacht hat und was Torsten Sträter und Daniel Hartwich damit zu tun haben? Jetzt in Folge 4 des Trios.

Unser Podcast-Tipp: "Deutschland 3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz"

https://www.ardaudiothek.de/sendung/deutschland3000-ne-gute-stunde-mit-eva-schulz/66261430/

Lass uns gerne eine Bewertung da! Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: 1plus1@swr3.de.

Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Gissi Winkler

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Lina Britt Bajorat