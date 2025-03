Stundenlang hatten die drei auf Flügel des Flugzeugs im zugefrorenen See ausgeharrt, bis sie gerettet wurden. Jetzt ist klar: Der Pilot hätte seine Töchter gar nicht mitnehmen dürfen.

Ein Dutzend Piloten hatten sich am Montagmorgen nach einem Facebook-Post auf den Weg gemacht, um bei der Suche nach dem vermissten Flugzeug zu helfen. Terry Godes steuerte schließlich den Tustumena-See in der Nähe eines Gletschers an und entdeckte dort das Wrack.

Hier sieht man die drei auf dem abgestürzten Flugzeug sitzen – der Mann offenbar rechts außen auf der Tragfläche, seine Töchter etwa in der Mitte:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von alaskasnewssource

Rettungspilot findet Mann und Töchter auf See: „Es brach mir das Herz“

Godes hat der Nachrichtenagentur AP über den glücklichen Moment gesagt:

Es brach mir das Herz, das zu sehen, aber als ich näher und tiefer kam, konnte ich sehen, dass drei Personen auf der Tragfläche saßen. Sie waren lebendig und ansprechbar und bewegten sich.

Tustumena-See in Alaska berüchtigt für gefährliche Winde

Die Familie befindet sich außer Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizeisprecher Austin McDaniel den Medien bereits am Vortag mitgeteilt hatte. Die Maschine vom Typ Piper PA-12 Super Cruiser war am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden.

Der 24.200 Hektar große Tustumena-See, wo das Flugzeug gefunden wurde, sei „ berüchtigt für seine plötzlichen und gefährlichen Winde “, wie das Alaska Department of Fish and Game erklärte.

Flugzeugabsturz in Alaska: Durfte der Pilot gar nicht fliegen?

Also noch einmal Glück gehabt. Aber: Mittlerweile ist klar, dass der Mann seine Töchter im Flugzeug gar nicht mitnehmen durfte, weil er nur eine Flugschülerlizenz hatte. Damit dürfen keine Passagiere mitgenommen werden. Die Bundesluftfahrbehörde (FAA) ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet. Das sagte Mark Ward, ein Ermittler der US-Verkehrssicherheitsbehörde, der Nachrichtenagentur AP. „ Die FAA hat mir gesagt, dass er ein Flugschüler ist, dass er keinen Antrag auf eine Pilotenlizenz gestellt hat und dass er anscheinend in der Vergangenheit gegen die Passagierverbotsregel verstoßen hat “, so Ward.

Nachrichten 28.3.2025 Rettung aus zugefrohrenem See: Pilot hätte Töchter nicht mitnehmen dürfen Dauer 1:05 min 12 Stunden lang saßen ein Mann und seine zwei Töchter in einem Kleinflugzeug in einem zugefrorenen See in Alaska fest. Nach der Rettung ermitteln Behörden jetzt gegen den Familienvater. Er hätte seine Töchter nicht mitnehmen dürfen.

Der Pilot hat nur eine Flugschüler-Lizenz – mit der keine Passagiere mitgenommen werden dürfen. Das hat die FAA, Die US-Bundesluftfahrtbehörde bestätigt.

Der Mann war am letzten Sonntag mit seinen zwei Töchtern zu einem Rundflug aufgebrochen. Nachdem das dreisitzige Kleinflugzeug aber nicht wie verabredet zurückkehrte, hatte der Vater des Piloten in einem Facebook-Post um Hilfe bei der Suche gebeten.

Mehrere Hobby-Piloten beteiligen sich und entdecken das Flugzeug – auf den Tragflächen, der vermisste Mann mit seinen zwei Töchtern. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten sie 12 Stunden auf dem zugefrorenen See ausgeharrt – rund 130 Kilometer südlich der Stadt Anchorage. Ein Hubschrauber der Nationalgarde rettete sie schließlich, sie sind außer Lebensgefahr.

Unklar ist, wie das Flugzeug im See gelandet ist. Möglicherweise handelt es sich nicht um einen Absturz sondern eine geplante Ladung bei der der Pilot die Tragkraft des Eises überschätzt hat.

Allerdings wird die genau Ursache aber vielleicht nicht ermittelt werden. Weil sich niemand ernsthaft verletzt hat und auch der Schaden am Flugzeug gering ist – hat die zuständige Behörde die Ermittlungen eingestellt.

„Wenn das Heck nicht wieder eingefroren wäre, wäre es gesunken“

Warum das Flugzeug abstürzte bleibt noch unklar, die US-Verkehrbehörde und die Bundesluftfahrtbehörde wollen den Vorfall weiter untersuchen. Ward sagte: „ Wir wissen aktuell nicht, ob er absichtlich gelandet ist oder wegen eines Notfalls. Und er spricht nicht mit uns. “ Auf die Anrufe der Ermittler habe der Pilot bisher nicht reagiert.