Die meisten Wölfe sind scheu und ängstlich. Was aber tun, wenn man einem begegnet, der sich nicht so einfach vertreiben lässt?

Die Zahl der Wölfe in Deutschland steigt: Mehr als 1.500 sollen bereits in den hiesigen Wäldern und Heiden unterwegs sein. Jetzt geht ein Wolfs-Video aus Niedersachsen durchs Netz. Darin läuft eine Frau mit ihrem Hund durch die Felder, als plötzlich ein Wolf auftaucht und sich ihr ohne jede Scheu nähert. Manche Medien schreiben jetzt von einem „Wolfsangriff“:

War dieser Wolf agressiv oder nur neugierig?

Bei anderen heißt es, er habe die Frau „verfolgt“. Ob das stimmt oder ob der Wolf lediglich jung und neugierig war, ist unklar. Sicher ist: In der Videoszene verhält er sich nicht gerade scheu und lässt sich erst vertreiben, nachdem die Frau ihn ausdauernd angeschrien hat. Hinterher zeigt sich: Sie hat alles richtig gemacht.

Hunde anleinen, wenn man in Wolfsgebieten unterwegs ist

Möglicherweise hat der Wolf es ja auf den Hund „abgesehen“. Laut Bundesumweltministerium kann der Wolf den Hund als Konkurrenten in seinem Revier ansehen: „ Wölfe sind die Vorfahren unserer Hunde und können noch immer mit ihnen kommunizieren. Gerade die Tatsache, dass Wölfe Hunde unter Umständen als Artgenossen ansehen, kann jedoch problematisch sein .“

Einer der Gründe: Hunde machen überall ihr Geschäft – „markieren“ heißt das in der Jägersprache. Sollte der Wolf dort ein eigenes Revier besetzen, verhält sich der Hund damit ziemlich dreist: Er versucht, das Wolfsrevier als seines zu kennzeichnen. Das geht aus Wolfs-Perpektive natürlich überhaupt nicht.

Daher rät das Ministerium: „ Die Nähe seines Besitzers ist der beste Schutz für den Hund. Eine Gefahr für den Hundeführer besteht selbst in diesen Situationen nicht. Die Wölfe interessieren sich für ihre domestizierten Verwandten, nicht für die Menschen. Kommt es zu einem Zusammentreffen von Wolf und Hund, sollte man seinen Hund zu sich rufen, anleinen und sich ruhig zurückziehen .“

NABU: Laut klatschen und rufen, wenn der Wolf zu nah kommt

Damit hat es die Dame im Video genau richtig gemacht. Allerdings zieht sie sich nicht ruhig zurück. Wie auch? Der Wolf bleibt ja die ganze Zeit neben den beiden. Doch auch hier verhält sie sich so, wie man sich verhalten soll: Sie schreit den Wolf immer wieder mit schriller Stimme an. Gut reagiert!

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) rät, bei weit entfernten Wölfen: „ Beobachten Sie das Tier ruhig. Lassen Sie ihm genug Raum, damit es sich zurück ziehen kann .“