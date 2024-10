Komet Tsuchinshan-Atlas zeigt sich am Himmel

Ein Komet ist derzeit in der Nähe der Erde im All unterwegs. C2023A3 Tsuchinshan-Atlas heißt er – benannt nach den beiden Sternwarten in China und Südafrika, die ihn entdeckt und als Kometen erkannt haben. SWR Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl berichtet