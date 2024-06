Mini-Tornado fegt über Rock am Ring – zwei Verletzte

Ein Mini-Tornado hat am Sonntagnachmittag Zelte auf einem Campingplatz bei Rock am Ring durch die Luft gewirbelt. Wie kann so ein Wetterphänomen aus heiterem Himmel entstehen?