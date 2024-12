Mega-Fail: Deshalb war ein Mann rund 20 Stunden in Toilette eingesperrt 🚽😲

Teilen

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Eigentlich wollte ein 66-Jähriger in seiner Firma in Neu-Ulm nur kurz auf die Toilette. Doch der Klobesuch ging komplett „in die Hose“ – am Ende musste sogar die Feuerwehr ausrücken.