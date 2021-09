Im Fall des Tötungsdelikts von Idar-Oberstein gibt es Hinweise, wonach der mutmaßliche Täter die Tatwaffe bereits vor einigen Jahren von seinem Vater erhalten haben könnte. Das haben SWR-Recherchen ergeben.

Der Vater des Tatverdächtigen soll in der Vergangenheit mehrere Waffen besessen haben – darunter offenbar auch illegale. Mit einer dieser Waffen hatte der Vater, der in der Nähe von Idar-Oberstein wohnte, im März 2020 Suizid begangen. Zuvor hatte er versucht, seine Ehefrau zu töten. In Zusammenhang mit diesem Vorgang soll die Polizei mehrere Waffen beschlagnahmt haben.

Wann genau und unter welchen Umständen die Tatwaffe von Idar-Oberstein in die Hände des Sohnes gelangte, ist unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach wollte sich gegenüber dem SWR dazu nicht äußern. Die Herkunft der Waffe werde noch überprüft, hieß es.

Staatsanwalt: Ermittlungen kommen voran

Der 49-jährige Mann hat bereits gestanden, am Samstag einen 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter erschossen zu haben. Das Opfer soll den Mann zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen haben.

Mutmaßlicher Täter hatte keinen Waffenschein

Das Opfer ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem großkalibrigen Revolver erschossen worden. In der Wohnung des Verdächtigen sei eine weitere Schusswaffe gefunden worden, außerdem Munition und weitere Gegenstände, die als Waffen bezeichnet werden könnten. Für die Waffen besitze der Mann keine Erlaubnis, so die Staatsanwaltschaft.

Mehrere OBs warnen vor Radikalisierung der Gesellschaft

Die Hintergründe der Bluttat haben deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Oberbürgermeister warnten vor einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft. „ Wir erleben eine Verrohung, wie wir sie bisher nicht kannten “, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dem Tagesspiegel.

Der Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder, René Wilke (Linke) sagte der Zeitung, er mache sich ernsthafte Sorgen um die Fähigkeit der Gesellschaft, in den nächsten Jahren die notwendigen Diskussionen respektvoll führen zu können.

Die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) forderte, klar zu benennen, dass die Tat „ in einem gewissen Sinne ein politisch motivierter Mord war, ausgeübt von einem Täter mit rechtem, verschwörungstheoretischem Hintergrund und Netzwerk “.

Was schrieb der Tatverdächtige im Internet?

Der Mann sei noch nie irgendwo bei der Polizei aufgefallen, auch nicht als Teilnehmer einer Demonstration. Wo hat sich der Mann radikalisiert? Erklärungen findet ihr im Video.

So beschreiben Nachbarn den mutmaßlichen Täter

In Idar-Oberstein herrscht Entsetzen nach der Tat. Viele kannten den erschossenen Schüler. Wie haben Nachbarn den mutmaßlichen Täter vor der Tat erlebt?

Es gibt viele offene Fragen und Vermutungen. Und die offenbar immer aggressivere Querdenkerszene steht im Fokus – auch wenn man nicht weiß, ob der mutmaßliche Täter dazu gehörte. In einigen sozialen Medien wird der Mann, der wegen eines Streits ums Maskentragen einen jungen Tankwart erschossen haben soll, gerade für seine Tat gefeiert.

Das zeigt, dass in dieser Szene Kampagnen laufen, durch die Menschen radikalisiert werden können. So sagte Sebastian Fiedler vom Bund deutscher Kriminalbeamter zum Beispiel im ARD/ZDF Morgenmagazin, eigentlich könnte man sogar von einer Terror-Tat sprechen. Außerdem meint er:

Wir haben es nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun, der lässt sich nicht in rechts oder links, nicht in ausländerfeindlich oder islamistisch einordnen, sondern ich würde ihn als eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen.

„Signale der Radikalisierung gibt es schon länger“

Warnungen von Extremismusforschern gab es aber schon länger. Stefan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, sagte, Signale der Radikalisierung gibt es in der Querdenker-Szene schon länger. Es zeige sich, was er und seine Verfassungsschutzkollegen schon befürchtet hätten.

Im SWR3-Topthema „ Wenn auf Worte Taten folgen “ mit SWR-Nachrichtenredakteur Stefan Tröndle ordnen wir die Tat für euch ein.

Wenn auf Worte Taten folgen

Tatverdächtiger war sauer: Kein Bier wegen fehlender Maske

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 49-Jährige am Samstagabend den Verkaufsraum der Tankstelle ohne Maske betreten und zwei Sechserpack Bier auf den Tresen an der Kasse gestellt. Der 20-jährige Kassierer habe den Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen - woraufhin der Mann den Raum verlassen und dabei drohend die Hand gehoben habe.

Gegen 21:45 Uhr betrat der Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft erneut die Tankstelle, diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung. An der Kasse habe er die Maske heruntergezogen. Der Kassierer habe den Mann erneut auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen, so der Oberstaatsanwalt. Schließlich habe der Mann den Revolver gezogen und einen tödlichen Schuss auf den 20-jährigen Studenten aus Idar-Oberstein abgegeben. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.

Zum Motiv habe er angegeben, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und „keinen anderen Ausweg gesehen“ , als ein Zeichen zu setzen. Das Opfer schien ihm dabei „verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe“ , so Oberstaatsanwalt Fuhrmann.

Ehemalige Bürgermeisterin warnt vor "Querdenken"-Bewegung