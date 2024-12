Teilen

Manche nutzen Telegram, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Andere aber, um Drogen zu verkaufen, Anschläge zu planen – oder um sich in Gruppen darüber auszutauschen, wie man Frauen am besten betäubt, und dann zu zeigen, wie man sie vergewaltigt.