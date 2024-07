per E-Mail teilen

Wie kann man nur so niedlich aussehen und solche Schäden anrichten? Die Allesfresser werden mancherorts zur Plage – was tun?

Überall Kot im Garten, dazu abgefressene, ausgelutschte Tomaten. Wer könnte der Täter auf Brigitte Kienles Grundstück gewesen sein? Glück: Es gibt eine Augenzeugin! Ihre Nachbarin sagt ihr: „ Ich dachte, ich seh nicht recht: Bei dir laufen sechs Waschbären durch den Garten. “

Waschbären: von Nordamerika in die deutsche Mülltonne

Auch wenn sie süß aussehen, so flauschig mit ihrem putzigen Maskengesicht und den Knopfaugen – sie haben es faustdick hinter den Ohren und gehören auch gar nicht nach Stuttgart-Degerloch. Vor rund hundert Jahren wurden sie aus Nordamerika eingeschleppt. Sie sind eine invasive Spezies und bedrohen unsere heimische Tierwelt.

Denn bei ihrer Ernährung sind sie nicht wählerisch. Neben Obst und Nüssen haben sie es auf einheimische Vögel, Fische, Insekten und Weichtiere abgesehen. Sogar Kröten mit giftiger Haut fressen sie. Dafür häuten sie sie einfach vorher.

Wird der Waschbär in der Pfalz zum Problembär?

Aber auch für den Menschen können Waschbären gefährlich werden: Mit ihrem Kot können sie Spulwürmer übertragen. Ganz abgesehen davon, dass sie auf der Suche nach Nahrung Mülltonnen durchwühlen, Schäden an Gebäuden hinterlassen und allerlei Chaos anrichten.

So goldig! Aber diese drei Racker wollt ihr nicht unterm Dach haben. Wirklich nicht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Stadtjäger: Waschbären vertreiben einheimische Arten

Brigitte Kienle und ihre Nachbarn riefen in ihrem Fall den Stadtjäger, Jürgen Friedle. Er ist für die Jagd auf Wildtiere in bewohnten Gebieten verantwortlich – und muss feststellen, dass es immer mehr Waschbären werden: „ Da kommt was auf uns zu. Das ist wie ein Tsunami, ein Waschbär-Tsunami. “

Das hessische Kassel gilt als „Waschbärenhauptstadt Europas“. Der Landesjagdverband Hessen geht derzeit von 100 Tieren pro 100 Hektar aus. Die Stadt klärt intensiv über Gegenmaßnahmen auf, etwa über Mülltonnen mit Schwerkraftschlössern oder Manschetten für Fallrohre an Häusern.

Auch Friedle versucht, des Waschbärenproblems durch Präventionsarbeit Herr zu werden. Hilft das nicht, muss er die Tiere „ in den Waschbär-Himmel schicken “, wie er sagt. Nicht schön, aber notwendig, meint er – auch wenn er dafür von Tierschützern kritisiert werde.

Die Tierschützer müssten sich mal überlegen, was sie schützen wollen: einheimische Tiere oder fremde Tiere? Wenn ich die fremden Tiere – Waschbären – schütze, dann liefere ich die eigenen Tiere denen aus.

Was tun gegen Waschbären? Die „Waschbärenhauptstadt“ Kassel hat einige Tipps parat: Abstand halten:

Nicht füttern, nicht streicheln! Kein Futterangebot:

Haustierfutter nicht auf der Terrasse stehen lassen

Keine Essensreste auf offenen Gartenkomposthaufen

Fallobst schnell aufsammeln

Schwerkraftschlösser oder Spanngummis für Mülltonnen Kletterhilfen vermeiden

Bäume und Sträucher, die an oder über das Dach reichen, kürzen

Glatte Blechmanschetten oder Dreivierteltrichter aus Metall über den Fallrohren können den Aufstieg auf das Dach verhindern

Mögliche Einstiege sollten konsequent und mit soliden Baumaterialien geschlossen werden

Starkes Metallgitter auf dem Schornstein Was laut der Stadt nicht funktioniert, um Waschbären fernzuhalten:

Lärm machen, Radio, Tonträger oder Ultraschallgeräte laufen lassen

Die Tiere anleuchten oder Bewegungsmelder

Mottenkugeln, Pfefferstreu, mit WC- und Rohrreiniger oder Tierurin getränkte Lappen oder das Auslegen benutzter Babywindeln

