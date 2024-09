Teilen

Der Mann wurde im Wald von einem Wildschwein angegriffen. Wie er sich zu verteidigen versuchte und was man in so einer Situation tun sollte, erfährst du hier.

Der 64-Jährige war in der letzten Woche zum Pilze sammeln in einem Wald in der Nähe von Regensburg in Bayern unterwegs. Dabei wurde er von einem Wildschwein angegriffen und hat etwa 20 Minuten mit dem Tier gekämpft. Der 64-Jährige erzählte dem Donaukurier, was genau passiert ist. Ich hörte etwas rascheln und sah eine Wildsau, die mich im Abstand von etwa zehn Metern umkreiste. Ganz unvermittelt griff sie an, sprang an mir hoch und stieß mich zu Boden. So versuchte der Mann, sich gegen das Wildschwein zu wehren Der Mann berichtet von Verletzungen durch Bisse und Tritte des Tieres. Er habe versucht, das Wildschwein mit seinem Taschenmesser abzuwehren. Doch die Klinge sei abgebrochen. „Ich bekam Todesangst und hatte mich schon aufgegeben“, so der Pilzsammler. Dann habe das Wildschwein aber irgendwann von ihm abgelassen und er konnte zu einem Parkplatz zurückgehen. Noch ein Mann angegriffen: Er verteidigte sich mit Wanderstöcken Dort traf der 64-Jährige einen anderen Mann, der auch von dem Wildschwein angegriffen worden war. Der konnte das Tier allerdings mit seinen Wanderstöcken vertreiben und blieb unverletzt. Die beiden Männer fuhren zusammen ins Krankenhaus. Polizei und Förster suchten währenddessen das Wildschwein. Es wurde getötet. Eine Untersuchung ergab, dass es keine Krankheiten hatte, die das Verhalten erklären würden. Deshalb wurde ein Wildschwein in der Mainzer Innenstadt erschossen Begegnung mit einem Wildschwein: So verhältst du dich richtig! 🐗 Ob beim Waldspaziergang oder in der Stadt – wenn man ein Wildschwein trifft, kann es gefährlich werden. Besonders wenn die Tiere sich bedrängt fühlen oder verletzt sind, können sie aggressiv werden. Ein Zeichen, dass es brenzlig werden könnte: Wenn das Wildschwein durch die Nase schnauft, den Schwanz aufstellt oder mit den Zähnen klappert. Das solltest du tun, wenn du auf ein Wildschwein triffst 🔽 Ruhig bleiben und versuchen, sich langsam und leise zurückzuziehen.

Niemals dem Tier in den Weg stellen. Das Wildschwein sollte immer eine Fluchtmöglichkeit haben.

Wenn man nicht ausweichen kann, groß machen und in die Hände klatschen. So kannst du versuchen, das Wildschwein in die Flucht zu schlagen. Was Wildschweine mit Maggi-Gerucht zu tun haben, erklären unsere Kollegen vom WDR in diesem Video: Wildschweine können bis zu 50 km/h schnell rennen. Sie wiegen locker 100 kg und haben super spitze Zähne. Sie können Menschen und auch Hunde schwer verletzen. Damit es nicht so weit kommt, solltest du darauf achten, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Ein bestimmter Geruch hilft dir zu erkennen, dass du schon fast im Wohnzimmer der Schweine stehst. #Wildschwein #Wald #Gefahr #Angriff #Verhalten #Hilfe #Schwein #Rotte #Eber #Bache #Frischling