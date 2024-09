Viele Besucher freuten sich über die Pandas in einem chinesischen Zoo. Doch als die Leute genauer hinschauten, trauten sie ihren Augen nicht.

Denn in den Gehegen waren keine echten Pandas. Nein! Der Shanwei Zoo in der südchinesischen Provinz Guangdong hatte zwei Hunde mit plüschigem Fell mit der typischen schwarz-weißen Färbung angemalt.

Ein Video der angemalten Hunde geht gerade viral. So sah der Panda-Fake aus 🔽

Chinese zoo admits its ‘pandas’ are just painted dogs

So wurde der Panda-Fake im Zoo aufgedeckt

Die Zoo-Besucher waren misstrauisch geworden, weil die „Pandas“ bellten und hechelten. Geräusche, die man sonst nicht von den Bären kennt. Außerdem waren den Leuten die für Pandas untypischen Schwänze aufgefallen.

Erst hatte sich der Zoo gegen die Fake-Vorwürfe gewehrt und versucht die Tiere als „Panda-Hunde“ zu verkaufen. Aber das hat nicht geklappt. Der Zoo musste zugeben, dass es sich bei den Tieren um angemalte Hunde der Rasse Chow-Chow handelte.

Lokale Medien berichten, dass einige Besucher jetzt ihr Eintrittsgeld von dem Zoo zurückverlangen. Sie fühlen sich demnach betrogen. Und sie wollen nicht, dass ihr Geld für eine solche Aktion benutzt wird.

Hunde als Pandas angemalt: Das gab es schon einmal in China

So verrückt die Aktion klingt – es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in einem chinesischen Zoo passiert. Im Mai waren bereits im Taizhou Zoo Chow-Chows angemalt und als Pandas präsentiert worden. Damals wurde dem Zoo Tierquälerei vorgeworfen. Die Verantwortlichen waren aber wenig einsichtig. In einem Statement wurde mitgeteilt: „Auch Menschen färben sich die Haare. Natürliches Färbemittel kann bei Hunden verwendet werden, wenn sie langes Fell haben.“

