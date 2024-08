Was passiert, wenn Hunderte Seelöwen beschließen, einen Strand für sich einzunehmen? Genau das erleben gerade die Bewohner von Monterey in Kalifornien.

Eigentlich ist der San Carlos Beach ein beliebter Ort für die Menschen in der Gegend. Doch nach der unerwarteten Invasion gleicht der Strand eher dem Ballermann in der Hauptsaison – nur mit Seelöwen.

Seelöwen-Invasion am Strand: Warum sind die eigentlich da?

Die Seelöwen-Weibchen bringen im Mai und Juni in Südkalifornien ihre Babys zur Welt. Danach ziehen die Männchen wegen der Nahrungsquellen weiter Richtung Norden, wie Meeresbiologin Lisa Uttal erklärt. Wenn sie nicht jagen, chillen sie auch gerne mal am Strand. Warum sie sich aber in so großer Zahl genau an diesem Strand versammelt haben? Das ist nicht klar.

Strandverbot für Menschen - die Seelöwen geben jetzt den Ton an

SWR3-Reporter Nils Dampz hat mit der Stadt Monterey gesprochen. Die sagt: Der Strand bleibt für Menschen geschlossen, solange die Tiere noch da sind. Und das kann schon mal vier Wochen dauern. Ein großer Strand nebenan ist aber weiterhin für Menschen geöffnet, dort wollten sich die Seelöwen anscheinend nicht niederlassen.

Seelöwen halten ein gemeinsames Nickerchen am Strand von San Carlos in Monterey. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/FR171100 AP | Nic Coury

San Carlos Beach: Seelöwen werden zur Touri-Attraktion

Einheimische und Touristen kommen aktuell zum San Carlos Beach, um sich das Spektakel anzuschauen. Denn mal ehrlich: Wann sieht man schon mal so viele Seelöwen auf einem Haufen?

Aber: Menschen, die versuchen, Selfies mit den Seelöwen zu machen oder sie zu füttern, müssen mit heftigen Strafen rechnen, da sie geschützte Tiere sind. Wie die Stadt berichtet, zeigen die Einheimischen und die Touris Verständnis für die Maßnahmen.

Wie ungewöhnlich ist so eine große Seelöwen-Ansammlung?

Grundsätzlich ist es normal, dass die Seelöwen in Gruppen unterwegs sind und sich bei ihrer Reise von Süden nach Norden an einem Strand niederlassen. Irgendwann wandern sie auch wieder zurück, dieser Prozess findet jedes Jahr statt. Die Frage ist nur, wann sie den San Carlos Beach wieder verlassen.