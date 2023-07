Die Kinos werden pink! Ob Barbie mit ihrem Kino-Abenteuer die Erwartungen erfüllt und unsere Kindheitsträume zum Leben erweckt? In der Film-Kritik von Anna Wollner erfahrt ihr es! 🎀

Pink, noch mehr pink, Barbie! Puppen gibt es schon seit dem frühen 13. Jahrhundert – aber diese Puppen stellten immer und ewig Babys dar. Bis ... Ja, bis die Barbie-Puppe kam. Sie wurde am 9. März 1959 erstmals in New York vorgestellt und ist seitdem in vielen Kinderzimmern auf der ganzen Welt zu Hause. Sie ist die Puppe, die mehr als eine Modepuppe wurde: Astronautin, Köchin, Wissenschaftlerin, Pilotin – 175 verschiedene Modelle gibt es mittlerweile, zuletzt erschien eine Barbie-Puppe mit Trisomie 21. Jetzt hat sie es als Realverfilmung auch auf die große Leinwand geschafft.

Der mit Spannung erwartete Film über die beliebte Spielzeugpuppe ist seit Donnerstag (20. Juli) in den deutschen Kinos. SWR3-Kino-Checkerin Anna Wollner hat den Film schon gesehen – ihre Bewertung sprengt unsere Skala.

Das ist der Trailer zu Barbie von Greta Gerwig

Wie die Barbieland und natürlich die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Margot Robbie im Film aussehen, könnt ihr hier im Trailer sehen.

Um was geht es beim Barbie-Film?

Barbie selbst wird von Margot Robbie gespielt, ihr Freund Ken wird von Ryan Gosling verkörpert. Bis zum Start des Films war die Handlung unbekannt, und ja, es ist eine Spielzeugverfilmung, aber eine, die ich so nicht erwartet habe. Ein Film wie Barbie kann schiefgehen, muss es aber nicht. Regielegende Greta Gerwig hat hier die „Quadratur des Kreises“ – eine unlösbare Aufgabe – geschafft: Der Film beleuchtet das scheinbar perfekte Leben von Barbie und Ken in Barbieland.

Doch dann wird Barbie mit einer Entscheidung konfrontiert: High Heels für immer oder der Tausch gegen Birkenstock? Barbie entscheidet sich für die Birkenstock-Schuhe und begibt sich mit Ken in die reale Welt. Dort erkennt sie, dass nicht alles so rosig ist wie in Barbieland. Gleichzeitig entdeckt Ken das Patriarchat für sich und beginnt, Barbie die Welt zu erklären und ihr vorzuschreiben, wie sie leben soll.

Margot Robbie darf im Barbie-Film die Hauptrolle verkörpern. Warner Brothers

Welches Genre ist der Barbie-Film?

Margot Robbie verkörpert Barbie perfekt, während Ryan Gosling den idealen Ken darstellt. Es gibt Szenen zum Lachen, dennoch gibt uns der Film viel Stoff zum Nachdenken, insbesondere über die Bedeutung des Frauseins. Er erzählt klug, intelligent und mit einer gesellschaftskritischen Perspektive. Ein bisschen von allem also – wie Barbie selbst.

Der Film thematisiert beispielsweise die Anforderungen an Mütter im Berufsleben und Familienleben sowie den ständigen Druck, perfekt sein zu müssen.

Greta Gerwig führte die Regie beim Barbie-Film – davor war sie bei „Lady Bird“ und „Little Women“ Regisseurin. IMAGO IMAGO / Avalon.red

Kino-Kritik: Warum der Barbie-Film so gut ist

Als Frau habe ich mich selten so verstanden gefühlt, wie in diesem Film – obwohl ich weit entfernt von Pink und High-Heels bin. Wenn ich nur noch einen Film in diesem Jahr sehen dürfte, dann wäre es Barbie. Sogar den Soundtrack höre ich in Dauerschleife.

Ich glaube, es ist tiefgründiger, als irgendjemand es von einem Barbie-Film erwarten würde.

Ich würde für den Film am liebsten 6 von 5 Elchen vergeben, obwohl das nicht möglich ist. Daher bekommt Barbie von mir 5 von 5 Elchen und die alle in Pink! Das ist eine klare Empfehlung für Barbie. Egal ob du Barbie, Ken oder Skipper bist, schau dir den Film im Kino an!

Film-Duell: Aus Barbie und Oppenheimer wird #Barbenheimer

Barbenheimer – bitte was? Das Wortgebilde ist ein Trend, der derzeit das Internet überschwemmt und auf die Filme „Oppenheimer“ und „Barbie“ anspielt.

#NowWatching: #Barbenheimer.Erst #Oppenheimer. Dann #BarbieIn 2 voneinander unabhängigen Pressevorführungen in 2 unterschiedlichen Kinos. In genau der einen Reihenfolge.Gott will es. pic.twitter.com/mBactt1EKj

Barbenheimer ist die Verschmelzung dieser beiden Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber: Beide sind hochkarätige Kandidaten für den begehrten Oscar und stehen bei Film-Fans hoch im Kurs. Der Hype um die beiden Filme ist enorm und sowohl Greta Gerwigs farbenfrohes Abenteuer Barbie als auch Christopher Nolans spannungsgeladenes Atombomben-Epos Oppenheimer kommen am 20. Juli in die Kinos. Das Phänomen Barbenheimer ist geboren und könnte für eine rosa Atombombe an den Kinokassen sorgen. Im Netz ist deshalb ein regelrechter Meme-Krieg entbrannt. Filmfans kombinieren die gegensätzlichen Werke und nennen das Phänomen Barbenheimer oder auch Oppenbarbie.

Barbie sorgt für Merchandise-Hype

Die Merchandise-Schlacht zum Barbie-Film läuft schon seit Wochen. Hier ein paar der kuriosesten Fakten!

3 Barbie-Film-Facts, die du bestimmt noch nicht kanntest Mattel, die Mutterfirma von Barbie hat für den Film über 100 Verträge mit anderen Lizenznehmern abgeschlossen

Es gibt eine ganze Palette Barbie-Produkte vom Haargummi bis zum Schampoo und sogar Barbie-patentierten Joghurt (Geschmack Erdbeer / Drachenfrucht)

Ihr könnt euch selbst mit Barbie-Zahnpasta die Zähne putzen um das Strahlen von Barbie hinzubekommen: Geschmacksrichtung Bubble Mint Weissmacher