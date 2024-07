per E-Mail teilen

Habt ihr beim Schwimmen auch ständig Angst, dass eure Wertsachen geklaut werden? Mit diesem Lifehack könnt ihr aufhören euch Sorgen um Handy, Geldbeutel und Co. zu machen!

Was haben Windeln mit Wertsachen zu tun? Ziemlich viel, wenn man am Strand oder im Schwimmbad auf Nummer sicher gehen will, dass nichts geklaut wird.

Viele kennen es: Wenn man am Badesee oder Strand ins Wasser möchte, braucht man ein gutes Versteck für seine Wertsachen. Wer Handy, Geldbeutel und Schlüssel einfach nur in den Rucksack steckt, geht das Risiko ein, dass ein Dieb den einfach mitnimmt. Was aber garantiert jeder liegen lässt, ist: eine volle Windel!

Wir haben für unseren Lifehack daher unsere Wertsachen in eine saubere Windel eingepackt und lassen die gut sichtbar auf dem Platz liegen. Wichtig: Die Windel sollte auf dem Handtuch liegen, sonst riskiert man, dass sie jemand für Müll hält und freundlicherweise entsorgt. 😅

Wertsachen versteckt in Windeln? Das sind eure Reaktionen

Besonders gespannt waren wir natürlich, wie ihr auf Social Media auf unseren Lifehack reagiert. Während sich einige aus der Community über den Tipp freuen – haben viele auch Bedenken, ob die Windel so ganz ohne anderes Kinderspielzeug nicht doch ein bisschen ... merkwürdig aussieht?

Mmmmh. Mit Kind in dem Alter ist das ja ok. Aber als alleinstehende Person ist der Windeltrick eher nicht geeignet 😅😂

Klar, da sind tatsächliche Eltern natürlich im Vorteil. Oder aber man macht es so schlau wie Julia und platziert gleich mehrere Attrappen – bis hin zum Kinderwagen ... 😂

Einfach einen Kinderwagen mitnehmen, dann kann man all seine Schwimmsachen und Essen etc gleich schieben und muss nichts tragen 😂

Nur, wenns läuft wie Micha befürchtet – dann sind auch wir mit unserem Latein am Ende:

Außer die volle Windel klingelt gerade beim Diebstahl....

Auch Comedian Peter Kunz ist bei unserem Lifehack hängengeblieben:

Nach diesem Video werden in SWR3-Land jetzt auch die frisch vollgeschissenen Windeln geklaut. Junge Eltern freut das. 😀

Das sind eure Lifehacks gegen Diebstahl

Also zugegeben, der Windeltrick eignet sich vielleicht nicht für jeden. Zum Glück habt ihr aber noch andere Tipps auf Lager.

Zum Beispiel können sich auch andere Dinge als Versteck für eure Wertsachen eignen: eine leere Chipstüte – oder noch unauffälliger:

Man kann auch ne leere, saubere Sonnencreme nehmen und da seine Sachen rein machen.

Eine schlaue Alternative, wenn man gerade „kein Windelkind zur Hand hat“, sagt auch die Pfalzkids-Mama:

Oder nur das Nötigste (Schlüssel, wenig Bargeld) in ein Haarband mit Reißverschluss stecken. Zumindest als Frau kann man das dann unkompliziert im Haar oder an der Hand tragen ❤️

Sich vor Diebstahl zu schützen, ist also nur eine Frage der richtigen Vorbereitung – findet auch Mario:

Ich habe jemanden gesehen, der hat alles in so einen wasserdichten Beutel gepackt, hat sich das umgeschnallt und ist mit Sack und Pack schwimmen gegangen 👀

Aber das beliebteste Versteck der SWR3-Community ist immer noch: unter dem Handtuch. Haben wir schließlich als Kinder schon so gelernt. 😅

Nenene☝️ Wenn ich ein Handtuch auf Rucksack oder Tasche lege ist es safe. Das ist quasi wie eingeschlossen ... alte Freibadregel😂😂😂😂

Der Tipp eines anderen Nutzers dazu: Ein grünes Handtuch wählen. Das ist auf der Wiese dann – praktisch unsichtbar 😂

Ihr habt noch andere Tipps und Tricks auf Lager? Dann verratet uns hier eure persönlichen Lifehacks, um Diebe fernzuhalten! 💬