bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Seit Fotograf Michael Gutsche vom Forschungsschiff „Polarstern“ am Nordpol zurückgekommen ist, fühlt sich für ihn jeder noch so eisige Wintersturm wie ein laues Lüftchen an. Im Gepäck hat er eine ganze Reihe an Bildern, die den Fortschritt des Klimawandels dokumentieren.