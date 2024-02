bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

„Schlaganfall, du? Du bist doch noch so jung!“ Das Alter für Schlaganfälle verschiebt sich: Immer häufiger sind auch junge Menschen betroffen. Was sind Risikofaktoren und wie reagierst du am besten?